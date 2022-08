¿Bad Bunny y Brad Pitt juntos? ¡Sí! en «Bullet Train»

Los Ángeles, CA.- El cantante hispano del momento, Bad Bunny actuó junto a Brad Pitt en la producción «Bullet Train» que se estrenará este verano, sin embargo, el filme también cuenta con las estrellas, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y Andrew Koji.

David Leitch, el director de «Bullet Train», una comedia de acción y violencia, explicó, «El rodaje se benefició al contar con un elenco tan bueno y eso se debe en parte a que es una película con Brad Pitt, un socio amable y humilde, que también es el mejor en el negocio. Cuando él está en un proyecto, mucha gente levanta la mano».

La premisa de esta producción de Sony Pictures Entertainment es que en este reparto nadie es bueno, nadie es un héroe y nadie tiene buenas intenciones. Asimismo, «Bullet Train» tiene un estilo único, basado en la novela homónima de Kotaro Isaka.

«Bullet Train», narra la única misión de recuperar una valiosa maleta abandonada en un vagón del tren. Así pues, un sicario que atraviesa una crisis existencial (Brad Pitt), viaja en un tren bala, «Bullet Train» en Tokio para cumplir con su misión.

