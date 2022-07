Spoiler de «The Terminal List» protagonizada por Chris Pratt

Los Ángeles, CA.- La nueva serie para Amazon «The Terminal List» protagonizada por Chris Pratt, está basada en la novela del mismo título de Jack Carr, y dirigida por Antoine Fuqua, narra la historia de un militar que regresa a EE. UU., luego de una operación fallida.

Este miembro de los Navy SEAL del Ejército de los Estados Unidos, James Reece -encarnado por Chris Pratt, sufre una emboscada mientras desarrolla una misión secreta en Siria donde todo su equipo cae en el campo de batalla.

Por su parte, el actor y protagonista de esta nueva serie de Amazon, Chris Pratt precisó que, «Es bien adictiva. Se estrena este viernes con todos los capítulos seguidos por un motivo. Que la gente decida, pero yo diría que la vean durante ocho horas seguidas».

Una vez en San Diego, California un antiguo compañero de la CIA, Ben Edwars representado por Taylor Kitshc, lo ayuda a investigar lo sucedido en aquella operación. Además, ya Reece tendría la semilla de la duda por que sus recuerdos no encajaban con el discurso oficial de los sucedido.

