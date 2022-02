Apple Original Films hace historia en los Oscar

Los Ángeles, CA.- Por primera vez en su historia Apple Original Films obtiene su primera nominación al Oscar a la Mejor Película por CODA asegurando seis nominaciones, incluyendo Mejor Actor para Denzel Washington en La Tragedia de Macbeth y mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur por CODA.

Del mismo modo, incluye nominación a Mejor Película; Mejor Guion Adaptado para el escritor/director Siân Heder por CODA; Mejor Fotografía para Bruno Delbonnel La Tragedia de Macbeth y Mejor Diseño de Producción para Stefan Dechant por La Tragedia de Macbeth.

Por su parte, Denzel Washington rompe un récord personal de 10 nominaciones al Oscar. Convirtiéndose de esta manera en unos de los actores más nominados, y siendo el afroamericano más nominado de la historia.

Esta noticia fue divulgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo el 27 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, la 94ª Entrega de los Premios Oscar donde se anunciarán los ganadores.

Gifted with a voice that her parents can't hear, Ruby (Emilia Jones), a Child of Deaf Adults, finds herself torn between her family and her future. Watch CODA August 13, streaming on Apple TV+ and in select theaters #AppleOriginals #CODAfilm @EmiliaJonesy https://t.co/PykUWgtGTd pic.twitter.com/wsTH7SPO8T

— Apple TV (@AppleTV) June 24, 2021