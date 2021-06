No minimizar los contagios

Epidemiólogo Dr. Fauci

Recordemos, que el Dr. Fauci, principal epidemiólogo desde el gobierno de Trump hasta el actual de Biden, como jefe del Departamento Epidemiológico de los EE.UU. expresó a finales de enero 2021, que podría haber la posibilidad de que se comenzaría a una nueva normalidad el último mes de este año.

Sin embargo, sus últimas declaraciones a NBC News, Fauci sigue diciendo que la vacuna disminuye”drásticamente”el peligro de contraer la enfermedad, pero no lo elimina; lo que demuestra que las medidas tomadas por las autoridades de Carolina del Norte, dígase gobernador, se estaría tomando riesgo y consideramos que es muy pronto para dejar la bioseguridad en las personas.

No hay que olvidar que existe amenazas de una variante británica B.1.1.7.,que según estudios realizados en EE.UU.muestra que esta trayectoria no ha cambiado, según lo citado por el The Washington Post, que demuestra que esta acción inmediata y decisiva no requiere minimizarla.,porque es más mortal que otras y que coincide con los estudios de advertencia de los Centros de Control de Enfermedades del país sobre que ésta se convertiría en la variante dominante en los próximos meses en Estados Unidos.

La OMS

La pregunta que debe trasladarse a la Organización Mundial de la Salud, es qué pasará de aquellas personas que se niegan y dicen que jamás se vacunarían?. En qué situación quedaría la población inmune frente a la que no se vacuna? Qué habría que hacer o qué medidas se aplicarían?…Hasta el momento, nadie dice nada ni tiene una respuesta frente a este hecho que no hay ley para obligar a nadie a recibir la vacuna!.