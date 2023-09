Wall Street se desplomó antes del comunicado de la Fed

Nueva York, NY.- Wall Street se desplomó el martes 19 de septiembre, dejando un sentimiento de aversión al riesgo mientras tanto que la Federal Reserve Board (Fed) se reunía para su tan esperada reunión de política monetaria.

En este sentido, Wall Street cayó en una liquidación generalizada antes del anuncio de la Fed, el miércoles 20 de septiembre. Básicamente, impulsado por las megacapitalizaciones sensibles a las tasas de interés, encabezado por Amazon.com y Nvidia Corp, que arrastraron al Nasdaq.

Como respuesta anticipada, los participantes del mercado ajustaron sus posiciones, previendo que terminará en una decisión de dejar sin cambios las tasas de interés clave.

Michael Green, estratega jefe de Simplify Asset Management en Filadelfia declaró, «El aumento de la cobertura está desempeñando un papel subestimado en la acción de los precios que estamos viendo hoy».

