La UE aprueba las primeras reglas del mundo para las criptomonedas

Bruselas, Bélgica.- Los estados de la Unión Europea dieron luz verde al primer puñado integral de reglas de todo el mundo para regular las criptomonedas, lo que aumenta la presión sobre Gran Bretaña y Estados Unidos para que pisen el acelerador en esta materia.

En una reunión de ministros de finanzas de la UE, en la capital de Bruselas aprobó las reglas luego de una discusión con el Parlamento Europeo. Por el momento, se espera que estas reglas se implementen a partir del 2024.

Ver más: Efectos del cambio del logo de Twitter en el valor dogecoin

De manera que, la regulación de las criptomonedas se ha vuelto más urgente para los reguladores luego del estrepitoso colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

La presidencia de la UE, explicó «Los eventos recientes han confirmado la necesidad urgente de imponer reglas que protegerán mejor a los europeos que han invertido en estos activos y evitarán el uso indebido de la criptoindustria con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo».

We welcome the political agreement reached by EU Finance Ministers today on new tax transparency rules on the crypto-asset sector.

The Directive will improve EU countries' ability to detect and counter tax fraud, tax evasion and tax avoidance.

More info ↓

— European Commission (@EU_Commission) May 16, 2023