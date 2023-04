Efectos del cambio del logo de Twitter en el valor dogecoin

San Francisco, CA.- El cambio del logo de la red social Twitter de un pájaro azul, por la imagen del perro Shiba Inu que usa la criptomoneda dogecoin, significó un aumento del 20% del valor del token digital este martes 4 de abril.

De acuerdo con cifras de CoinMarketCap.com, el dogecoin subió de una cotización de $0.08 a poco más de $0.10. Esto posicionó al dogecoin como la séptima mayor criptomoneda, con una capitalización de mercado de $13.700 millones.

Hay que considerar que el magnate Elon Musk, considerado la segunda persona más rica del mundo según Forbes, es un ferviente defensor de las criptomonedas. De hecho, algunas decisiones de Musk han influido en el valor de los bitcoin y el dogecoin.

Como punto de comparación, el valor del dogecoin antes del cambio del logo de Twitter rondaba los $10.000 millones.

La influencia de Musk en el valor de las criptomonedas se constató en mayo de 2021 cuando el sudafricano, tuiteó que su compañía Tesla podría utilizar dogecoin. Solo esto, generó una fiebre imparable de compras en los mercados de criptomonedas.

Por el momento, Twitter no ha explicado el motivo del cambio del logo de Twitter. Tampoco ha explicado si es cambio temporal o permanente, no obstante, algunos inversores esperan que no se trate de alguna broma.

Por ejemplo, Stéphane Ouellette, director ejecutivo de la plataforma de inversión en activos digitales FRNT Financial, «Twitter aún no ha anunciado ninguna iniciativa específica sobre criptomonedas».

Finalmente Ouellette añadió, «Queda por ver si la aparición del logotipo de dogecoin es algo más que una broma».

