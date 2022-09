La tendencia de la inflación baja, pese a subida de precios

Washington, DC.- La tendencia de la inflación en EE. UU., sigue con una tendencia a la baja mientras que la tasa interanual del IPC se redujo en dos décimas en el mes de agosto, para ubicarse en 8.3% pese a que los precios escalaron una décima en comparación con el mes de julio.

Esta bajada mensual del 10.6% del precio de la gasolina fue insuficiente para compensar las subidas de otros rubros. Por ejemplo, los alimentos siguen con una tendencia al alza de acuerdo con cifras publicadas por la Bureau of Labor Statistics (BLS).

En agosto ascendió el 0.8% y como consecuencia el nivel interanual acumula un aumento del 11.4%. Es decir, la cesta de la compra aumentó siete décimas, para ubicarse en 13.5% interanual, además comer fuera de casa se encareció un 0.9%, un 8% a nivel interanual.

Esta se considera la segunda bajada de la inflación continuada de la tasa interanual de inflación. Para el mes de junio alcanzó su cifra más alta en cuarenta años, o sea, 9.1% y para el mes de julio cayó hasta el 8.5%.

The progress that comes with the Inflation Reduction Act was declared a failure before it was a success.

But we didn’t give up. We had a vision, a plan, and we stuck to it.

And the result is we’re getting the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) September 13, 2022