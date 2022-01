La Fed podría adelantar la subida de tipos de interés

Washington, DC.- En una última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), se valoró como «justificado» la acción de adelantar una subida a los tipos de interés, que se encuentran entre el 0% y el 0.25%, por las cifras de inflación.

Asimismo, el documento que recogió la reunión explica, «Los participantes apuntaron que, en base a sus proyecciones individuales para la economía, el mercado laboral y la inflación, podría estar justificado adelantar o aumentar el ritmo de la subida de tipos de interés con respecto a lo anteriormente previsto».

Por otra parte, en una reunión de los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos, celebrada el 15 de diciembre, la Fed dejó por el momento sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0 % y 0,25 %.

Esto pese a que la inflación interanual de Estados Unidos en noviembre se precisó en 6.8%, considerada la cifra más alta en 40 años. Sin embargo, el organismo sí aceleró la reducción de su programa de compra de bonos.

