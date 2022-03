JPMorgan pronostica la economía de Rusia para 2022

Nueva York, NY.- JPMorgan Chase estimó que la economía de Rusia, en el contexto de la invasión a Ucrania, se contraerá un 7% este 2022, lo que se considera el doble de lo anticipado hace unos días, tras las consecuencias de las sanciones económicas aplicadas por Occidente contra Moscú.

Al mismo tiempo, JPMorgan calculó que la economía de Rusia, se reducirá un 10%. Además, prevé que para el segundo trimestre se reducirá otro 35%. Como consecuencia, habrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB) anual del 7%.

De esta manera, los analistas de JPMorgan en un nuevo informe precisaron, «Está claro ahora que nuestra evaluación previa del año económico que provocaría el conflicto en Ucrania fue demasiado benigna».

En este sentido, explican los expertos, «Las sanciones y las decisiones de empresas extranjeras de pausar o cerrar sus operaciones en Rusia han llevado a un atasco en el comercio internacional, han reducido la producción e interrumpido la cadena de suministro».

