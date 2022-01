Humedal de los Everglades recibirá millonaria inversión

Miami, FL.- El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, informó la administración Biden invertirá cerca de $1.100 millones para restaurar el humedal de los Everglades, que surte de agua potable a más de ocho millones de habitantes al sur de Florida.

Como respuesta, los congresistas del sur de Florida reaccionaron de forma positiva al decir que, se trata de una inversión sin precedentes. Tomando en cuenta que, se trata de recursos destinados por dos iniciativas promulgadas recientemente para infraestructura y la ley de empleos.

De manera que, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz dijo que estos recursos permitirán la construcción de proyectos resilientes, para ofrecer múltiples beneficios que sumarán la capacidad de disminución de carbono del ecosistema.

De esta forma, en un comunicado, Wasserman Schultz declaró que esta inversión, «garantizará que podamos avanzar mucho más agresivamente para restaurar y proteger el flujo natural de agua. Que es el proyecto de restauración ambiental más grande en la historia de Estados Unidos»

