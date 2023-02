Grupo Adani pagó bonos estadounidenses para publicar informe

Nueva Delhi, NY.- Las entidades del Grupo Adani hicieron unos pagos de bonos programados estadounidenses este jueves sobre cupones en circulación denominados en dólares, considerado un tenedor de bonos y una fuente con conocimiento directo de la estrategia del conglomerado.

Adani Group hace estos pagos mientras que batalla con una lucha contra una caída en sus acciones en la India. Además, el multimillonario indio Gautam Adani líder del consorcio criticó sus prácticas comerciales del vendedor en corto Hindenburg Research.

Del mismo modo, Adani Ports y Special Economic Zone Limited pagaron cupones. Por su parte, la fuente con conocimiento de la estrategia de la empresa comentó que Adani Transmission, también hizo su transacción de pagos de bonos.

Por su parte, Adani Group pretende emitir un informe crediticio que abordará las preocupaciones planteadas por el informe Hindenburg sobre su liquidez. De este modo, los cálculos demuestran que el pago de intereses por al menos $24 millones tenía fecha de vencimiento el 2 de febrero.

Chairman @gautam_adani's address to investors after withdrawal of the fully subscribed AEL FPO#GrowthWithGoodness #NationBuilding #AdaniGroup pic.twitter.com/f9yaYrxCzx

— Adani Group (@AdaniOnline) February 2, 2023