En auge la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos

Washington, DC.- La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos tuvo un repunte en septiembre, inicialmente impulsada por la demanda de nuevas construcciones mientras que la escasez de casas golpea a los ciudadanos.

Entre otros datos, las solicitudes de préstamos para comprar una vivienda se desplomaron la primera semana de octubre, a niveles vistos por última vez en 1995.

Ver más: Taller gratuito y en español sobre vivienda justa

No obstante, las tasas hipotecarias tan altas como hace 23 años, también desaceleran el impulso, retrasando la recuperación general del mercado inmobiliario.

Para el mes de agosto, la construcción de viviendas se recuperó parcialmente. Pero, los informes también anunciaron que la confianza entre los constructores de viviendas unifamiliares cayó a un mínimo de nueve meses en octubre.

Buying an Older Home? Consider Upkeep Costs, Not Just Purchase Price@uscensusbureau's American Housing Survey shows that in 2021 the cost of improving and maintaining older homes was higher in the first two years of ownership than after 10 years. https://t.co/ZssYfCxiXC

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) October 16, 2023