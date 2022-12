El top 5 de mujeres CEO más poderosas el 2022

Charlotte, NC,. La revista de negocios Fortune anunció el top de las mujeres CEO más poderosas del 2022, en un reconocimiento global que envolvió la lista nacional con la internacional de las principales mujeres líderes corporativas.

En una lista regresiva el 5to lugar es para Jessica Tan, directora ejecutiva y codirectora ejecutiva de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Considerada la 25a empresa más grande del mundo. Su posición en esta lista se debe a sus ganancias en la primera mitad de 2022 más el plan de neutralidad de carbono para 2030.

El cuarto lugar pertenece a la estadounidense Mary Teresa Barra, presidenta y directora general de GM. La CEO de la importante fabricante de automóviles, es la primera presidenta ejecutiva desde el 15 de enero de 2014.

En tercer lugar está la escocesa Jane Nind Fraser, directora ejecutiva de Citigroup. Fue nombrada presidenta de Citigroup y directora ejecutiva de Banca de Consumo desde el año 2019.

Here are some words of wisdom that CEOs, founders, and world leaders shared with us in 2022. https://t.co/5IUYBkpn3E pic.twitter.com/moLNNcqTIv

— Fortune MPW (@FortuneMPW) December 19, 2022