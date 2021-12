Caos en los mercados de cripto por caída del 20% de Bitcoin

Nueva York, NY.- La criptomoneda de mayor capitalización en el mundo, Bitcoin, se desplomó más del 20% generando pánico en los mercados de cryptos, especulándose que esta cáida puede estar asociada a la aparición de la variante Omicron.

Según informó el referente CoinMarketCap, las 3 principales criptomonedas, medidas por capitalización, registraron fuertes caídas y borraron decenas de miles de millones de dólares de valor.

Por su parte, Bitcoin, la más grande con casi $900.000 millones de valor en unidades en circulación, acumulaba una pérdida de 16,85% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, Ethereum la segunda cripto de mayor valor de circulante, con $469.000 millones, caída 14,23%. Finalmente, Binance Coin, la tercera, cuya capitalización supera levemente los $90.000 millones, llevaba perdido 13,1% de su valor.

Since the crypto market flash crash, #bitcoin has managed to climb back to just above the $47K per unit position. https://t.co/Lg1X8iSMOp

— Bitcoin News (@BTCTN) December 4, 2021