Juicio al misterioso creador de Bitcoin pone en juego 66.000 millones de euros

Miami, FL.- Este lunes arrancó en Miami el que puede ser considerado el juicio del año, al menos, porque están en juego 66.000 millones de euros, y la verdadera identidad del creador del Bitcoin.

El ingeniero informático Craig Wright es en realidad el gran protagonista de toda la trama, por ser de los primeros en zambullirse en las complejas aguas de las criptodivisas, antes de que llegaran al gran público.

Al mismo tiempo, Wright asegura poseer al menos 1,1 millones de unidades de Bitcoin al considerarse el creador de la divisa digital. Resumiendo mucho, dice estar detrás del alias Satoshi Nakamoto.

El lanzamiento del primer ETF de Bitcoin desató la locura en el mercado de futuros, pero también ha puesto de manifiesto lo poco rentable que es elegir esta opción para invertir.

