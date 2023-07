Compañía de camiones Yellow Corp., se declaró en bancarrota

Nueva York, NY.- La empresa de camiones de Estados Unidos, Yellow Corp., se declaró en bancarrota tras algunos problemas de liquidez por lo que cerró operaciones, aupado por la incapacidad de reorganizarse y refinanciar su deuda de más de mil millones de dólares.

Según confirmó, Teamsters Union, la compañía Yellow anteriormente llamada YRC Worldwide, a principios de julio evitó una amenaza de huelga de al menos 22.000 trabajadores, representados por Teamsters.

La semana pasada, Teamsters expresó que estaba revisando oportunidades para vender su empresa de logística a terceros.

Sean M O’Brien, presidente general de Teamsters, en un comunicado dijo, «Yellow ha demostrado históricamente que no podía manejarse a sí mismo a pesar de los miles de millones de dólares en concesiones a los trabajadores y cientos de millones en fondos de rescate del gobierno federal».

BREAKING NEWS: Less-than-truckload carrier Yellow Corp. ceased all operations at 12 p.m. Sunday, according to a notice on the gates at its terminals.https://t.co/Exd6wXjf1i

— FreightWaves (@FreightWaves) July 30, 2023