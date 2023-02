Comercial de Budweiser diseñado para el Super Bowl XLII

Glendale, Arizona.- El Super Bowl es una gran oportunidad de las marcas para atraer consumidores, y Budweiser diseñó un comercial que presenta al actor Kevin Bacon y al productor discográfico de hip hop Metro Boomin, para desempolvar el slogan de toda la vida de la marca, «This Bud’s for you».

Se planea lanzar este comercial el 12 de febrero en el State Farm Stadium donde se enfrentarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el juego del Super Bowl XLII de la National Football League (NFL).

Actualmente, los patrones de consumo de cerveza en jóvenes se inclina hacía las cervezas artesanales y los refrescos. De modo que, Budweiser al percatarse de esta tendencia busca rescatar consumidores con su nueva campaña. No hay mejor lugar que un espacio publicitario en el Super Bowl.

El anuncio presenta a seis estadounidenses reales donde se incluye un trabajador de la construcción, el dueño de un camión de comida y un jugador de baloncesto que disfrutan de una Bud mientras siguen sus pasiones.

Dropping Super Bowl Sunday @MetroBoomin

Check back for a sneak peek of the full spot next week. pic.twitter.com/LJG9nPH8I7

— Budweiser (@budweiserusa) January 24, 2023