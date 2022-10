Tenista exnúmero uno del mundo suspendida por dopaje

Montreal, Canadá.- La tenista exnúmero uno del mundo originaria de Rumania, Simona Halep, fue suspendida provisionalmente, por dopaje del estimulante sanguíneo prohibido roxadustat, de acuerdo con la International Tennis Integrity Agency (ITIA).

La dos veces ganadora del Grand Slam y clasificada novena en el mundo, fue analizada durante el US Open. Sus muestras A y B confirmaron la presencia de roxadustat, considerado un medicamento para tratar la anemia.

El roxadustat estimula la producción de glóbulos rojos, del mismo modo que la sustancia prohibida Eritropoyetina (EPO).

En un comunicado el ITIA explicó, «Simona Halep, una tenista rumana de 31 años, ha sido suspendida provisionalmente en virtud del Artículo 7.12.1 del Programa Antidopaje de Tenis (TADP) de 2022».

Además añadió, «La muestra se dividió en muestras A y B y el análisis posterior encontró que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), que es una sustancia prohibida incluida en la Lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022″.

Como respuesta, la campeona de Wimbledon de 2019, Simona Halep, solicitó que le se analizara su muestra B. Corroborando los hallazgos iniciales. Inmediatamente, la tenista describió esta prohibición como el «mayor impacto de su vida».

Finalmente, la suspensión Simona Halep significa que no puede competir. tampoco puede asistir a ningún evento sancionado organizado por los órganos rectores del tenis.

Con mucha resignación la tenista rumana sentenció, «A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa nunca se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundido y traicionado».

