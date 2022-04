Semana de béisbol en Queen City

Charlotte, NC.- Esta semana será de béisbol en Queen City. Charlotte Knights recibe a Jacksonville Jumbo Shrimp para iniciar una serie de seis juegos.

El equipo Triple A de la ciudad de Charlotte tiene diferentes actividades familiares para recibir a los fanáticos y disfrutar del juego de pelota de una manera especial.

Charlotte Knights se ubica en la octava posición del Este de la International League con siete victorias y 11 derrotas. En la serie en casa buscará una racha que le permita escalar posiciones temprano en la temporada.

Los juegos en el Truist Field ante Jacksonville Jumbo Shrimp comenzarán el martes 26 de abril y terminarán el domingo 1 de mayo.

Bring your pup out for our first Bark in the Ballpark, play hooky from work on Tuesday when we play at lunchtime, we'll celebrate all the women in sports that rock, plus drink specials, giveaways, and more!

Grab your seats: https://t.co/wP8zZPB6ru pic.twitter.com/JcvtWsX9g6

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) April 25, 2022