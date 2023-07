Selección de Brasil confirmó quién será su nuevo entrenador

Madrid, España.- El entrenador italiano Carlo Ancelotti al terminar su contrato con el club español Real Madrid FC., el próximo 24 de junio de 2024, pasará a ser el nuevo entrenador de la selección pentacampeona del mundo, de Brasil.

De este modo, Ancelotti uno de los mejores entrenadores del mundo tendrá su primera experiencia al frente de una selección. No obstante, la selección de Brasil es por lejos la mejor selección histórica y estadísticamente hablando.

Ancelotti a sus 64 años de edad suma 25 trofeos en toda su carrera como DT. Convirtiéndose en el único técnico que ha ganado las cinco grandes ligas en: Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania.

Además, el actual entrenador del Madrid es el DT que más UEFA Champions League o Ligas de Campeones ha coronado. Ancelotti ha ganado la Champions con el AC Milan en 2003 y 2007, y con el Madrid en 2014 y 2022.

Ednaldo Rodrigues (CBF president): "The new interim coach will arrive and make the transition from the Brazilian team to coach Ancelotti, who will take over there for the Copa América." pic.twitter.com/yw05t2t4vY

— Madrid Universal (@MadridUniversal) July 5, 2023