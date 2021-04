Sammis Reyes: El latino que se estrenará en 2021 en la NFL

Washington, DC.- No estaba en sus planes iniciales, pero las cualidades atléticas de Sami Reyes son asombrosas. Su sueño de jugar en la NBA no se cumplió, sin embargo, ahora dio el salto al fútbol americano. Él se convertirá en el primer chileno en debutar en el NFL, y lo hará con la franquicia de Washington Football Team.

La demostración de Sami Reyes, de 25 años, hizo que el equipo de la capital no lo dejara completar el Programa International Player Pathway, cuyo objetivo es brindar a los atletas la oportunidad de competir a nivel profesional. La franquicia lo contrató y anunció su fichaje.

“Quería ir a la NBA; ese fue mi sueño durante toda mi infancia y, por supuesto, nunca sucedió”, dijo Reyes al South Florida Sun Sentinel. “Así que cuando tenía 23 años, mi agente actual, mi familia y mis amigos cercanos me decían… ‘Tienes que darle una oportunidad al fútbol. Eres rápido, eres fuerte, tú eres poderoso’”. Así que mis amigos, mis mejores amigos y todos los que me rodean me convencieron de intentarlo”.

The newest addition to our TE room 👀

Sami Reyes, del baloncesto al football

Sami Reyes (6 pies 5 pulgadas, 260 libras) creció en Chile antes de mudarse a los Estados Unidos cuando tenía 14 años y actuó en North Broward Prep en Florida.

El sitio web de Washington Football Team señala que los entrenadores de fútbol le rogaron a Reyes que practicara ambos deportes, e incluso pasó por algunas prácticas como ala cerrada.

Pero el chileno pensó que lesionarse en el campo de fútbol obstaculizaría sus posibilidades de llegar a la NBA. Nunca terminó participando en algún partido.

En la NCAA jugó baloncesto con la Universidad de Tulane, de Nueva Orleans.

El jugador se unirá a alas cerradas de Washington Football Team, Logan Thomas y Marcus Baugh.

