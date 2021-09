Muere David Patten, tres veces campeón del Super Bowl con Patriots

Carolina del Sur, CO.- David Patten estuvo involucrado en un fatal accidente de motocicleta a las 9:35 pm, en la intersección de Clemson Road y Old Clemson Road cerca de Columbia, Carolina del Sur.

Patten viajaba hacia el oeste por Clemson Road en una motocicleta Kawasaki cuando “se fue a la izquierda del centro”. Aquí, chocó contra un sedán Chevrolet que se aproximaba, confirmó la Patrulla de Caminos de Carolina del Sur a NFL.com.

Asimismo, la oficina del forense dijo que está trabajando con la Patrulla de Carreteras para “investigar completamente este accidente”.

