La FIFA propone que el Mundial y campeonatos continentales sean cada dos años

Zürich, Suiza.- La FIFA no solo quiere que haya un Mundial cada dos años, sino también que se celebren campeonatos continentales con la misma frecuencia.

Bajo la premisa de años alternos, de forma que al final de cada temporada habría una gran competición de selecciones.

Así lo expresó, el director de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, Arsène Wenger, “El objetivo es seguir mejorando la calidad del fútbol, mejorando la frecuencia de las competiciones en paralelo a la mejora de las reglas del juego”.

El antiguo entrenador francés, niega que sus iniciativas estén guiadas por objetivos económicos. Argumentando, que tendrían como consecuencia un ritmo infernal para los jugadores.

