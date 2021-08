¡Partidazo! México enfrentará a Ecuador en el Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- Un encuentro de alto calibre recibirá la ciudad de Charlotte en octubre. La selección de fútbol de México enfrentará a Ecuador en un partido amistoso en el Bank of America Stadium como parte de su tradicional MexTour.

La Federación Mexicana de Fútbol y Charlotte FC anunciaron que el juego está previsto para el miércoles 27 de octubre.

Las entradas para el público en general saldrán a la venta el 23 de agosto a las 10 am en Ticketmaster. En cambio para miembros de abono de Charlotte FC estarán disponibles desde este jueves 19 de agosto.

“Mientras nos preparamos para el debut de Charlotte FC en 2022, no podríamos estar más emocionados de asociarnos con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM) para llevar más fútbol a las Carolinas”, dijo Nick Kelly, presidente de Charlotte FC.

Ambas selecciones acaban de disputar sus grandes torneos regionales. México alcanzó la final de la Copa Ora y Ecuador llegó a cuartos de final de la Copa América.

México enfrentará a Ecuador por vez número 25. El balance histórico es favorable para los aztecas. Tienen 16 victorias, cinco empates y tres derrotas.

El último compromiso entre ambas oncenas fue en septiembre de 2019 en un partido del MexTour. En esa ocasión los mexicanos vencieron 3-2 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

