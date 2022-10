Lionel Messi oficializa su retiro como jugador

Doha, Qatar.- De cara a la Copa Mundial Qatar 2022, el astro argentino Lionel Messi oficializó su retiro como jugador asegurando que este Mundial de Fútbol «seguramente» sea el último como jugador, sin embargo reconoció que le gustaría seguir dentro del mundo del fútbol.

En este sentido, Messi adelantó que «la dirección deportiva, el armado de grupo y acompañar al técnico». Asimismo se mostró dubitativo sobre su próximo paso dentro del fútbol luego de que se retire, “Tampoco lo tengo claro al cien por ciento».

De tal modo, Lionel Messi recordó «Es el último. Seguramente. No voy a ser entrenador, pero Zidane (Zinedine) dijo eso y después fue técnico y campeón de Champions».

De manera que, un Messi más enfocado en el futuro, comentó, «No pienso en lo conseguido, estoy siempre pensando en lo que va a venir». De la misma manera, recogió sobre la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, «No somos los máximos favoritos».

