Las nueve entrenadoras en la Copa Mundial Femenina Sub-20

Charlotte, NC.- En el marco de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, Costa Rica 2022, hubo una reunión de entrenadores para dirigirse a los medios, aquí se descubrió que nueve entrenadoras lideran equipos de selecciones en mundo, concluyendo que hay más mujeres que hombres en los banquillos.

A esto, la entrenadora de Estados Unidos, Tracey Kevins, precisó, «No estaba al tanto de eso, es realmente increíble. Es simplemente asombroso». Por su parte, su homóloga de México, Ana Galindo reflexionó, «Es un paso enorme. No solíamos tener presencia en estos espacios y todo se debe al esfuerzo de quienes nos precedieron».

Hasta ahora, en ninguna de las nueve ediciones anteriores de la Copa Mundial Femenina Sub-20, hubo tantas tácticas femeninas. Hasta este 2022, el récord era de cinco y el promedio de todas las ediciones anteriores del torneo es de 3.1, con tres veces ese número en Costa Rica.

Por el momento, las selecciones femeninas que tienen entrenadoras son: Alemania, Australia, México, Nueva Zelanda, República de Corea, Canadá, Francia, EE. UU. y los Países Bajos.

⚽️ History made ‼️

👏 For the first time at a FIFA competition, female coaches outnumber their male counterparts, with nine of the teams involved at Costa Rica 2022 led by women #U20WWC 💪

👉 https://t.co/Yvn4UW2bP8 pic.twitter.com/Ib1vuTZ3V2

— FIFA.com (@FIFAcom) August 16, 2022