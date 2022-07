LAFC ficha a internacional centrocampista ecuatoriano

Los Ángeles, CA.- Los Ángeles FC (LAFC) de la MLS, anunció el fichaje de un centrocampista ecuatoriano internacional, que se suma al equipo de superestrellas como el galés Gareth Bale, el mexicano Carlos Vela y recientemente el italiano Giorgio Chiellini.

Se trata del dinámico centrocampista proveniente del Orlando City, Sebastián Méndez. El ecuatoriano de 25 años aterrizó en el Orlando City en el 2019, donde se mantuvo constante durante cuatro temporadas.

John Thorrington, copresidente del LAFC, en un comunicado detalló, «Estamos emocionados de añadir un centrocampista dinámico y con una amplia experiencia internacional y en la MLS».

En este sentido Thorrington agregó, «Las cualidades físicas y técnicas de Sebastián complementarán a nuestro centro del campo y estamos emocionados de ver el valor de lo que aportará al LAFC«.

De este modo, el centrocampista ecuatoriano Méndez, llega a LAFC con 412 minutos en 13 partidos distintos. Así pues, está llegando al mejor equipo de la MLS de esta temporada en una transacción de $300,000 en fondos de asignación general para 2022.

