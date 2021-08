Kevin Kisner gana torneo de PGA en Greensboro

Greensboro, NC.- Kevin Kisner ganó el título del torno de PGA en Greensboro, Carolina del Norte, el domingo en un playoffs de seis jugadores.

La victoria del golfista estadounidense es la cuarta en su carrera en un torneo de PGA. No ganaba desde 2019.

Ver más: Opción fin de semana: Topgolf en Charlotte

El venezolano Jhonattan Vegas finalizó en la posición 15. Fue el latinoamericano mejor ubicado con 268 golpes (-12).

Kevin Kisner llegó al domingo a los playsoff de desempate para alzarse con el triunfo.

El número 52 del mundo hizo birdie en el segundo hoyo extra. “Es uno de esos putts con los que sueñas”, comentó el jugador.

His first playoff win in dramatic fashion. @K_Kisner comes out on top in extra holes.

(Presented by @SuperStrokeGolf) pic.twitter.com/EHsEUaShux

— PGA TOUR (@PGATOUR) August 15, 2021