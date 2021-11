Houston sorprendió en el Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB

Atlanta, GE.- El juego 5 de la Serie Mundial de la MLB de este domindo, en el Truist Park parecía sentenciado cuando Adam Duvall conectó un jonrón con bases llenas, en la primera entrada para darles a los Bravos una ventaja parcial de 4-0 sobre los Astros.

Al mismo tiempo, Atlanta estaba a ley de una victoria para ganar el Clásico de Otoño. Por ende, todo apuntaba a un triunfo del equipo de la casa y la primera celebración de un título para la franquicia desde 1995.

Sin embargo, de ahí en adelante, Houston dominó a Atlanta con marcador de 9-1 en los últimos ocho innings. Rumbo a un triunfo por 9-5 que garantizó un Juego 6 el martes en el Minute Maid Park, con los Bravos aún dominando la serie 3-2.

Sin el lesionado Charlie Morton, quien de no fracturarse la pierna derecha en el Juego 1 hubiese iniciado este partido, los Bravos tuvieron que recurrir a una amalgama de brazos: Tucker Davidson, Jesse Chávez, A.J. Minter, Chris Martin y Drew Smyly.

The @astros are not done yet. #WorldSeries pic.twitter.com/TT2I7Z4wrm

— MLB (@MLB) November 1, 2021