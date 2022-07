Hispanos que protagonizarán los Home Run Derby 2022

Los Ángeles, CA.- Cinco hispanos serán la artillería que batearan, este lunes en el Home Run Derby 2022 de la MLB, que se celebrará en los Dodgers Stadium, donde se buscará destronar al poderoso inicialista, Pete Alonso.

De estos cinco hispanos cuatro son de República Dominicana y uno es venezolano. Además, de estos hispanos estarán al bate Kyle Schwarber de Filis de Filadelfia y Corey Seager de Rangers de Texas.

En este sentido, los dominicanos que participarán en el Home Run Derby 2022, serán; Albert Pujols de los Cardenales de San Luis; Juan Soto de Nacionales de Washington; José Ramírez de Guardianes de Cleveland; y Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle.

El quinto hispano presente en el Home Run Derby 2022, será en venezolano Ronald Acuña Jr., por los Bravos de Atlanta. El mismo que viene de una larga recuperación y se ha reincorporado al máximo nivel en esta temporada.

