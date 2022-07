Hispanos en el roster del Juego de las Estrellas

Nueva York, NY.- La MLB, este domingo dio a conocer el roster completo para el Juego de las Estrellas 2022, donde figuran 27 hispanos que tendrán una participación en el encuentro del 19 de julio en el Dodgers Stadium, de Los Ángeles.

En este sentido, de los 27 hispanos en el All-Star Game; 17 son de la Liga Americana (LA); mientras que los restantes 10 hispanos pertenecen a la Liga Nacional (LN).

Asimismo, de estos 27 grandeligas hispanos; 13 jugadores son de República Dominicana; 8 son de Venezuela; 2 de Cuba; de Puerto Rico 2; 1 de Aruba; y uno de México. Del mismo modo, siete de estos jugadores hispanos serán titulares; cuatro en la Liga Americana y tres en la Liga Nacional.

Es decir, del total de 68 jugadores -34 por cada equipo- del roster de ambas ligas, tanto la Nacional como la Americana, para el Juego de Estrellas 2022, el 39.7% son hispanos. Esto es una muestra de la importancia de los jugadores hispanos en MLB y su relevancia en la gran carpa.

Por ejemplo, por la Liga Americana en el Juego de las Estrellas los lanzadores hispanos están: Néstor Cortés, Lanzador Zurdo -LZ-, Yanquis, (CUB); Framber Valdez, -LZ-, Astros, (RD); Martín Pérez, -LZ-, Rangers, (VEN); Emmanuel Clase, -Lanzador Derecho -LD-, Guardianes, (RD); Gregory Soto, -LZ-, Tigres, (RD); y Jorge López, -LD-, Orioles (PR).

La lista de hispanos titulares en la Liga Americana son: Alejandro Kirk, C, Azulejos (MEX); Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos, (RD); José Altuve, 2B, Astros, (VEN), y Rafael Devers, 3B, Medias Rojas, (RD).

