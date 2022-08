Hispano fue el Mejor Jugador de la Semana 26 de la MLS

Los Ángeles, CA.- El mejor jugador de la semana 26 de la MLS correspondió al hispano y argentino del Philadelphia Union, Julián Carranza, luego de marcar tres goles en gran partido que humilló al DC United que entrena Wayne Rooney.

De esta manera, el Philadelphia Union se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el equipo capitalino de Estados Unidos. Donde el primer juego de la primera vuelta, a principios de julio, finalizó también con un 7 a 0.

Ver más: Charlotte FC sufre golpe en aspiraciones a playoffs

El jugador de la semana 26, fue la estrella de los dos encuentros. Aquí logró dos tripletes, es decir un hattrick en cada partido.

En este sentido, el delantero hispano de origen argentino, tiene en su cuenta 12 goles acumulados en esta temporada 2022. De estos 12 goles, 6 fueron ante el DC United, que por el momento es el último de la Conferencia Este de la MLS.

👑 King Julian 👑

For the second time this season Julian scored a hat trick against DC & for the second time this season Julian is named @MLS PLAYER OF THE WEEK!#DOOP pic.twitter.com/tacYkJaRIQ

— PhilaUnion (@PhilaUnion) August 22, 2022