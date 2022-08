Fútbol y diversión en el Panthers Fan Fest 

Charlotte, NC.- El Bank of America Stadium en Charlotte será nuevamente escenario de una noche de fútbol y diversión cuando abra sus puertas para el Panthers Fan Fest.

El tradicional festival, que se realizará el jueves 11 de agosto a partir de las 6 pm, incluirá música en vivo y un gran espectáculo de fuegos artificiales y láser.

Las entradas para el Panthers Fan Fest cuestan $5. Las ganancias por la boletería irán destinadas a Carolina Panthers Charities y su misión continua de servir a las comunidades de las Carolinas.

Para adquirir los boletos ingresa AQUÍ.

Según el programa del festival, las puertas del estadio abrirán a las 5:30 pm. A las 6 pm comenzará el entretenimiento.

Can't wait to see you soon 🎉

Fan Fest tickets are on sale 𝙣𝙤𝙬https://t.co/R0tglvde0X

— Carolina Panthers (@Panthers) July 13, 2022