Falleció Coy Gibbs, copropietario de Joe Gibbs Racing

Charlotte, NC.- Coy Gibbs, copropietario de Joe Gibbs Racing de la NASCAR, falleció el domingo horas después de que su hijo ganara el campeonato de la Serie Xfinity.

Gibbs, de 49 años, era hijo del hijo Joe Gibbs, miembro del Salón de la Fama de la NASCAR y de la National Football League (NFL).

«Es con gran pesar que Joe Gibbs Racing confirma que Coy Gibbs falleció», dijo el equipo en un comunicado emitido poco antes del inicio de la temporada final de NASCAR.

«La familia agradece todos los pensamientos y oraciones y pide privacidad en este momento», agregó la publicación.

El hijo de Gibbs, Ty Gibbs (20 años), ganó el título de Xfinity el sábado.

It is with great sorrow that Joe Gibbs Racing confirms that Coy Gibbs (co-owner) went to be with the Lord in his sleep last night. The family appreciates all the thoughts and prayers and asks for privacy at this time.

— Joe Gibbs Racing (@JoeGibbsRacing) November 6, 2022