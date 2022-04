Charlotte, NC.- El espíritu competitivo de Charlotte FC quedó demostrado en este inicio de temporada. “Este grupo quiere ganar todos los partidos”, afirma el entrenador Miguel Ángel Ramírez.

El equipo suma tres victorias, un empate y cinco derrotas. Pero, más allá de los resultados los jugadores muestran determinación en el campo. Incluso en los reveces siempre pareció que podían sumar algún punto.

Ver más: Charlotte FC sumó primer punto de visitante

“The Crow”, en sus primeros encuentros en la Major League Soccer ya muestra identidad. Y, Miguel Ángel Ramírez es el responsable. Desde su llegada siempre valoró el juego asociativo y eso lo ha transmitido a sus jugadores.

The team was close to an away victory but could not get the three points the team is deserving. Despite the difficulties, we competed again. Proud of this team! Now time to focus on Orlando! Our away supporters were, as always, a great help 🙌#FortheCrown #PorlaCorona pic.twitter.com/ceAOCTi74h

— Miguel Ángel Ramírez (@MARamirezMedina) April 24, 2022