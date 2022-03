Estados Unidos y México a Qatar 2022; también se definió el repechaje

Ciudad de México, México.- La eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial Qatar 2022 se definió, este miércoles, con la clasificación directa de Estados Unidos y México, y el pase de Costa Rica como el repechaje.

Anteriormente, la Selección de Canadá se había calificado como líder de la Tabla de Eliminatoria Qatar 2022 para el octogonal de la CONCACAF. Así, Canadá regresó a la Copa del Mundo después de 36 años.

Por su parte, la Selección Nacional de México, superó a El Salvador 2 goles por 0, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Los tantos fueron de Uriel Antuna en el minuto 17, y Raúl Jiménez en el minuto 44, respectivamente.

Por otro lado, la Selección de Fútbol de Costa Rica venció a Selección de Fútbol de Estados Unidos 2 tantos por 0, en el Estadio Nacional de San José. En esta oportunidad Juan Pablo Vargas anotó en el minuto 51 y luego Anthony Contreras al minuto 60.

