Erik Ten Hag debuta en el Manchester United vs. Liverpool

Bangkok, Tailandia.- El partido amistoso Manchester United vs. Liverpool en el Rajamangala National Stadium en Bangkok, dejó un muy buen sabor en el debut de Erik Ten Hag como entrenador del Manchester United.

En este partido, el Man United mostró buena cohesión colectiva donde el delantero uruguayo Facundo Pellistri apareció para abultar con el 4° gol del partido en contra del Liverpool que quedó 4 goles por 0.

Ver más: Opciones de jugadores de Charlotte FC para el MLS All-Star Game

El Liverpool buscaba agresivamente el partido, pero el defensa y futbolista marfileño, Eric Bailly frustró cualquier iniciativa del Liverpool. Bailly robó balones y gracias a su velocidad logró avanzar para distribuir el balón y superar las marcas.

El Manchester United llegaba a este partido con una campaña irregular. De hecho, la directiva del plantel decidió por el cambio de DT, incorporando a Erik Ten Hag para este cargo.

Erik ten Hag, llegó como estratega, tras un gestión exitosa por el Ajax de los Países Bajos. Por el momento todas las ilusiones están sobre Hag y todo lo que pueda conseguir a nivel colectivo.

Our first set of minutes for three different sides.

Thank you for your fantastic support in Bangkok 👊#LFCPreSeason pic.twitter.com/MeNLHZ6Yek

— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022