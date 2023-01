Equipo rival que fichó a CR7 quiere a Lionel Messi

Riad, Arabia Saudita.- La Saudi Pro League de Arabia Saudita sigue dando de qué hablar iniciando el 2023 con la contratación de Cristiano Ronaldo por parte del Al Nassr, y ahora se habla de que Al Hilal ofreció una jugosa oferta al astro argentino y Campeón Mundial, Lionel Messi.

De hecho, Messi viajará próximamente a este país para jugar un partido amistoso entre el París Saint Germain (PSG) y una selección entre el Al Halil y Al Nassr. Esto como parte de una promoción de la Saudi Pro League donde enfrentará a CR7.

Ver más: El PSG celebró el regreso de Lionel Messi

Se especula que Al Hilal quiere contratar al Campeón del Mundo, Messi por un monto de $300 millones por un contrato de un año. Esta negociación permitiría la salida del jugador del PSG después de junio de 2023, fecha en que termina el contrato de Messi con el equipo parisino.

Sin embargo, Messi está a punto de firmar un contrato hasta el 2024, según especulaciones de medios franceses. Pero hasta el momento, esta operación no se ha concretado lo que deja el futuro de Messi a la imaginación de los fanáticos.

Better tomorrows come from today's hard work 🔥💪 pic.twitter.com/uTnOzBMS2L

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 15, 2023