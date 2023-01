En pleno juego Damar Hamlin sufrió paro cardíaco

Buffalo, NY.- Damar Hamlin, profundo de los Buffalo Bills está en «estado crítico» tras sufrir un paro cardíaco en medio del juego del lunes por la noche, contra Cincinnati, correspondiente a la Liga Nacional de Fútbol de Americano (NFL).

Hamlin de 24 años se levantó inmediatamente luego de hacer una jugada contra Tee Higgins en el primer cuarto. Inmediatamente, como de la nada, cayó de espaldas, lo que provocó la intervención médica.

El juego se detuvo y sus compañeros fueron el primer contacto con el jugador. Luego de que el cuerpo médico estuviera en el campo, Damar Hamlin recibió RCP antes de que fuera sacado del campo de juego en una ambulancia.

En un comunicado, Buffalo Bills anunció, «Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los Bengals». Además añadió, «Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento. Actualmente está sedado y en estado crítico».

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition. Nothing to see, move along…👀👀👀 pic.twitter.com/ut975oDwLf

— David Vance (@DVATW) January 3, 2023