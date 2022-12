Murió «O Rei» Pelé

Sao Paulo, Brasil.- Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el «O Rei» Pelé murió, este jueves 29 de diciembre, a sus 82 años de edad, luego de permanecer hospitalizado un mes en el Hospital Albert Einstein.

Pelé padecía de insuficiencia renal y cardíaca sumado a cáncer de colón con metástasis que fue diagnosticado en 2021. Lo que ocasionó que fuera hospitalizado en diversas oportunidades.

La hija de Pelé, Kely Nascimento en su cuenta de Instagram publicó, «Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descanse en paz».

Ciertamente, el fútbol está de luto al apagarse la vida de uno de los mejores jugadores del mundo. Hace poco, en el mes de diciembre la situación de salud de Pelé se agravó por sus problemas renales, sin embargo, pudo disfrutar de la Copa del Mundo Qatar 2022.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022