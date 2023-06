El último baile de Lionel Messi en el PSG

París, Francia.- Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain (PSG), confirmó en una rueda de prensa que el sábado 3 de mayo será el último baile del astro argentino, Lionel Messi en el Parque de los Príncipes.

De este modo, Galtier expresó al respecto, «Tuve el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que reciba la más cálida de las bienvenidas».

No obstante, los medios franceses en el mes de abril se hicieron eco de la controversia que hubo alrededor de la suspensión de Messi de dos semanas por un viaje no autorizado a Arabia Saudita.

Galtier también precisó, «Este año ha sido una parte importante del equipo, siempre disponible. No creo que ninguno de los comentarios o críticas estén justificados».

Además añadió, «Siempre ha estado ahí para el equipo. Ha sido un gran privilegio acompañarlo durante toda la temporada».

Christophe Galtier answered questions from #PSGtv and the media before our #Ligue1 Round 38 game against Clermont, this Saturday 3 June at 21:00 at the Parc des Princes.#ÁnimoSergioRico https://t.co/HjbvV9QnwM

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 1, 2023