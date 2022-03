Charlotte FC: Un debut doblemente histórico

Charlotte, NC.- Meses de espera llegaron a su fin. Este sábado el debut de Charlotte FC en el Bank of America será doblemente histórico.

El nuevo club de la Major League Soccer tiene un poderoso contrincante al frente. Se trata de LA Galaxy del mexicano Javier “Chicharito” Hernández. El pitazo incial está previsto para las 7:30 am.

La expectativa en las Carolinas ha aumentado en los últimos días. “Queremos que los fanáticos se sientan orgullosos”, dijo el entrenador Miguel Ángel Ramírez.

Pero, además del debut en casa, Charlotte FC marcará otro hecho histórico. Con 75.000 boletos vendidos, según la MLS, el de este sábado será el juego con mayor cantidad de público en la historia de la liga.

