Barcelona, España.- El «Kun» Agüero, futbolista argentino de 33 años, quien era la nueva adquisición del Barcelona F.C anunció que su retiro del fútbol – desde el Camp Nou- a raíz de problemas cardíacos.

El anuncio lo realizó, este miércoles, en una rueda d prensa en el Camp Nou, dónde se mostró bastante sentido por la decisión.

Ver más: ¿Qué jugadores seleccionó Charlotte FC en el draft de expansión?

Asimismo, el «Kun» arrancó su comunicado así, «Es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol».

El ídolo de Argentina e Inglaterra, el «Kun» Agüero se unió al Barcelona en una transferencia gratuita desde el Manchester City en julio del 2021

Del mismo modo, continuó, «He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud».

Además, el argentino no dejó nada para la especulación y agregó, «ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha».

Ver más: Christian McCaffrey se sube a la ola de COVID-19 en la NFL

Finalmente, entre palabras de agradecimiento, orgullo, felicidad y alegría concluyó, «Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué es lo que me pasará en la otra vida, pero hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor».

Video: ¡Histórico! Luego de 70 años, Atlas quedó campeón y Camilo Vargas fue una de sus estrellas