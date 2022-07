El FC Barcelona ficha a delantero del Bayern de Múnich

Barcelona, España.- El FC Barcelona llegó a un acuerdo con el Bayern de Múnich y ficha al conocido delantero, Robert Lewandowski, quien firmará un contrato por las tres próximas temporadas, es decir hasta el 2025.

Por el momento, el polaco Robert Lewandowski, de 34 años, le costó al Barcelona 45 millones de euros más otros 5 millones en variables.

Asimismo, el veterano Lewandowski llegará en las próximas horas a la capital catalana, con el fin de pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato azulgrana.

Inmediatamente, el polaco volará a Estados Unidos para incorporarse a la pretemporada que prepara el Barça , a partir de este sábado. De momento, Lewandowski es uno de sus objetivos principales este verano.

National Stadium – there's no place like home! See you tomorrow! pic.twitter.com/ZdX0Oozat7

— Robert Lewandowski (@lewy_official) June 13, 2022