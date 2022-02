DeMar DeRozan se acerca a récord de Michael Jordan

Chicago, IL.- El escolta de los Chicago Bulls, DeMar DeRozan, sigue sumando victorias extendiendo su sexto juego consecutivo anotando mínimo 35 puntos, y el partido con San Antonio Spurs, no fue la excepción anotando 40 puntos.

En toda la historia de los Chicago Bulls, DeMar DeRozan, es el segundo jugador que ha encadenado una racha con un ritmo anotador tan alto. Solo Michael Jordan lo logró cuando era parte del plantel.

Por su parte, Michael Jorden sumó 10 partidos en 1986 y 7 juegos en 1988, según cifras oficiales de los Chicago Bulls.

En este sentido, DeMar DeRozan con solo 32 años, tiene acumulado 232 puntos en sus últimos seis juegos. Encestó 40 puntos en el United Center de Chicago sin intentar encestar algún triple. Marcando una tasa de efectividad de 66.7% con 16 cestas de 24 lanzamientos.

All of DeMar's 4th quarter buckets against the Spurs:

19 points in the 4th | 40 points total pic.twitter.com/3n1o0vfQUZ

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 15, 2022