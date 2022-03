Cuarta jornada de MLS: Duelo entre Perú y México

Chicago, IL.- La cuarta jornada de la MLS de Estados Unidos de este sábado, estará enmarcada por el duelo entre las estrellas de México, Javier «Chicharito» Hernández vs Pedro Gallese de Perú, cuando Orlando City visita a Los Ángeles Galaxy.

En esta oportunidad, ambos equipos llegan con hambre de revancha, luego de sufrir sus primeras derrotas, ante el Cincinnati y Seattle Sounders, respectivamente.

En el once titular del Orlando City, el internacional peruano, Gallece lleva la batuta desde la portería. Por si fuera poco, esta delantera cuenta con figuras como el brasilero, Alexandre Pato y el uruguayo, Facundo Torres, dupla que puede hacer estragos en la defensa contraria.

