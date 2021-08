Cristiano Ronaldo ¿podría irse al Manchester City o al PSG?

Turín, Italia.- Los campeones de la Premier League se han convertido en los principales candidatos para fichar al jugador de 36 años, Cristiano Ronaldo.

Esta transacción quiere concretarse antes de la fecha límite de transferencia, la próxima semana. Después de fracasar en su larga búsqueda del Tottenham y el delantero de Inglaterra Harry Kane.

Ver más: Mbappé no renueva con el PSG ¿próximo club del francés?

Por otro lado, se informó anteriormente la Juventus está buscando una tarifa en la región de € 25-30 millones por Cristiano Ronaldo, a quien el City le ofreció un contrato de dos años por valor de € 14-15 millones por temporada.

Sin embargo, el City no tiene la intención de ofrecer una suma de transferencia para el cinco veces ganador del Balón de Oro. Por tal razón, los finalistas de la Liga de Campeones deben superar una serie de escollos antes de que el acuerdo pueda concretarse.

While Juventus are still asking for €28/30m fee for Ronaldo as they won’t sell him on a free, Jorge Mendes is talking directly with Manchester City and discussing about personal terms/contract. 🇵🇹 #CR7 #MCFC

Juventus are still waiting for Man City decision about €28/30m fee.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021