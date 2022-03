Cómo fue la final del Indian Wells entre Rafael Nadal y Taylor Fritz

Miami, Fl.- El español Rafael Nadal perdió la final de Indian Wells, ante el sólido Taylor Fritz, que rompió categóricamente, con la inigualable racha de 20 partidos ganados, de manera consecutiva, desde que inició el año.

Por una parte, Rafael Nadal llegó mermado con grandes problemas físicos, sumado a un desgaste en el cuerpo, le tocó rendirse en la final del Indian Wells.

Sin embargo, un convincente Taylor Fritz de 24 años el antiguo número 20 del mundo, finalizó con la racha de Nadal. Doblegándolo en un marcador, 6-3 y 7-6(5). Esto sucedió en un combate de dos horas y 6 minutos, para convertirse en el primer estadounidense en ganar el Indian Wells.

En este sentido, Rafa Nadal precisó luego del juego, «Todo lo que puedo decir es que respirar ahora es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo».

Inmediatamente, continuó Nadal, «No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho».

Finalmente, Taylor Fritz subió 12 peldaños con esta victoria. Es decir, de ser el número 20 pasó a ser el número 8 del mundo. Por otro lado, Rafael Nadal se establece en el podio 3 y el serbio Novak Djokovic vuelve a ser el número 1 de la clasificación del mundo.

