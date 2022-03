Belgrado, Serbia.- La atleta venezolana, Yulimar Rojas, superó su propio récord del mundo de Triple Salto, Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado 2022, al ejecutar una mejor marcar de 15.74m, donde se proclamó la campeona del mundo de la disciplina por tercera vez en su carrera.

Anteriormente, Yulimar Rojas, ya poseía la mejor marca mundial con 15.43m, alcanzada en Madrid en febrero de 2020.

Este es considerado el tercer título en sala para Yulimar Rojas; el primero fue en Portland 2016 y Birmingham 2018.

En su propia liga 💫@TeamRojas45 🇻🇪 destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump 👑 in Belgrade!#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/GZEeSoNGKr

— World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022